МИД РФ: нет никаких препятствий для участия российской делегации в июньской сессии ПАСЕ

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Участие российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) реально, этому ничего не мешает. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях VI Европейской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На данном этапе я не вижу никаких препятствий для того, чтобы наша делегация участвовала, если Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) прямо заявил о том, что приветствуются все делегации на июньской сессии", - сказал высокопоставленный дипломат.