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Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики планирует визит в Москву

Дата визита не уточняется

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек эль-Айссами планирует посетить Москву. Об этом сообщил во вторник журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"У нас есть информация о том, что господин эль-Айссами хочет приехать в Москву для продолжения переговоров по экономической повестке дня, которая является продолжением всех тех контактов, которые были традиционно и в последнее время", - сказал он, не уточнив даты визита.

Дипломатический источник подтвердил ТАСС, что эль-Айссами планирует посетить Москву 23 мая.

В новость были внесены изменения (18:16 мск) - добавлены подробности по тексту.

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ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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