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Политический кризис в Венесуэле
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Рябков: США могут продолжить попытки организовать госпереворот в Венесуэле

Москва будет этому противостоять, заверил заместитель министра иностранных дел России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Попытки организовать государственный переворот в Венесуэле с подачи США будут продолжаться. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы будем противостоять попыткам государственного переворота в Венесуэле, неудавшимся до сих пор. Попытки будут продолжены с подачи США", - сказал Рябков.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США и ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В начале мая глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что попытки отстранить от власти Мадуро являются планом, разработанным Центральным разведывательным управлением США.

Теги
СШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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