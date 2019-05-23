Липецкое отделение "Единой России" выдвинуло врио главы региона на праймериз

ТАСС, 23 мая. Члены президиума политсовета Липецкого регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова на предварительное голосование по определению кандидата на выборы губернатора, сообщила ТАСС пресс-секретарь реготделения партии Елена Скребо.

Ранее врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что будет участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года. При этом, он не состоит в какой-либо партии. На данный момент, согласно закону "О выборах главы администрации Липецкой области", кандидаты на эту должность могут быть выдвинуты только политическими партиями.

"На заседании президиума политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинуты три кандидатуры, которые партия отправит на праймериз. Среди этих кандидатур есть и временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов, с ним также выдвинуты депутат облсовета Марина Донских и депутат облсовета Александр Афанасьев. Игорь Артамонов сам написал заявление с просьбой включить его в список кандидатов на выборы губернатора от партии ", - сказала собеседница агентства, уточнив, что 14 июня на конференции реготделения партии будет назван кандидат, который пойдет на выборы губернатора от "Единой России".

Ранее в регионе предлагалось ввести процедуру самовыдвижения на выборах главы региона. В региональный парламент были поданы три законопроекта об изменениях в закон о выборах губернатора Липецкой области. В четверг комитет по госустройству облсовета депутатов, рассмотрев проекты законов, рекомендовал к рассмотрению на сессии 30 мая разработанный председателем Липецкого облсовета Павлом Путилиным.

Путилин в своем законопроекте предложил увеличить избирательный фонд кандидата с 50 млн до 100 млн рублей; дать возможность участия в выборах и самовыдвиженцам, и кандидатам, выдвинутых партиями; снизить муниципальный фильтр с 7% до 6%; обязать самовыдвиженцев собрать подписи 1% избирателей, зарегистрированных на территории региона. Однако перед заседанием комитета по госустройству Путилин исключил из законопроекта вопрос о самовыдвиженцах, и этот вариант был рекомендован комитетом к рассмотрению на сессии 30 мая.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Игорь Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.