Путин: Матвиенко на посту спикера СФ многое делает для парламентаризма и федерализма

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, удостоенная ордена Святого апостола Андрея Первозванного, многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения в Кремле государственных наград.

"Мудрость и опыт, системное видение государственных задач, умение обеспечить их решение, предельная ответственность - все это в сильном и ярком характере Валентины Ивановны Матвиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей Совет Федерации и на этом посту многое делает для укрепления российского парламентаризма и федерализма", - сказал Путин.

Он также остановился на заслугах других лауреатов, проявивших себя в сферах производства, медицины, образования, космонавтики и культуры. Он, в частности, отметил, что на церемонии присутствует "целое созвездие всеми любимых артистов, музыкантов, художников". "Вы создаете неповторимый, уникальный облик современной России, отражаете необыкновенное многообразие ее талантов", - обратился Путин к награжденным.

"Мы - страна удивительных возможностей, щедрая и гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу, мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнерства в самых разных областях", - продолжил президент РФ. Одной из таких областей российский лидер назвал спорт, отметив, что яркий праздник чемпионата мира по футболу 2018 года в России надолго останется в памяти. "Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола (ФИФА) господину Джованни (Джанни) Инфантино", - сказал Путин. Глава ФИФА получил из рук президента РФ орден Дружбы.

"Вы добились впечатляющих высот, я желаю вам новых успехов, здоровья, благополучия", - обратился Путин к участникам церемонии. Он отметил, что своими прорывными идеями и блестящими свершениями они вносят огромный вклад в развитие России, в ее прогрессивное движение вперед.

Всего лауреатами в четверг стали около 40 россиян и иностранцев, проявивших себя на профессиональном поприще или в деле укрепления сотрудничества с РФ. В числе героев церемонии - модельер Валентин Юдашкин, который получил из рук президента ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, такой же награды, но IV степени, удостоен актер, народный артист РФ Сергей Маковецкий. Еще двум народным артистам РФ - Ларисе Долиной и Николаю Цискаридзе Путин вручил ордена Дружбы. Такую же награду от президента России получил посол Китая в России Ли Хуэй.