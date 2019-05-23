Матвиенко заявила, что Россия готова к диалогу о нормализации отношений с Украиной

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в нормализации отношений с Украиной и ее народом. Об этом заявила в четверг журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы и готовы к диалогу, в том числе, и по линии парламента, но к диалогу серьезному, содержательному и взаимоуважительному, - сказала она. - Мы не будем принимать какие-либо условия для начала диалога".

Матвиенко также отметила, что считает неправильным комментировать происходящее в украинской политике сейчас, когда новый президент Владимир Зеленский возглавляет страну только четыре дня.

"Судить надо по делам, посмотрим, какими будут эти дела", - подчеркнула она.