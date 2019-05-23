Матвиенко считает оправданным решение Зеленского о роспуске Верховной рады

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает оправданным решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, но не берется оценивать законность этого шага.

"Не знаю, с нарушением закона или нет, это пусть решают в Украине, но это решение, на мой взгляд, оправдано, потому что, проголосовав за него [Зеленского], люди проголосовали за изменения, за перемены, за новую власть, за новые лица", - заявила она журналистам. "Но какая будет это Рада, будут ли выборы, как они пройдут - говорить об этом рано. Давайте дождемся", - добавила Матвиенко.

При этом Матвиенко добавила, что считает нынешнего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия "нерукопожатным человеком" в связи с его активным участием в госперевороте на Украине в 2014 году.