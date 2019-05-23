Захарова: МИД Великобритании должен оценить публикацию Guardian по делу Скрипалей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МИД России запросил у Лондона оценку публикации газеты The Guardian о следствии по делу об отравлениях в Солсбери и Эймсбери. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было бы неплохо, если бы британский МИД дал этому [публикациям в прессе Великобритании по делу Скрипалей и отравлению в Эймсбери] какую-то оценку, коль скоро он занимается обзором российских СМИ на данную тему <...> В связи с данным материалом The Guardian российское посольство в Лондоне направило в Форин оффис запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в нем информацию", - сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что ответа на этот запрос российская сторона пока не получила, "как и на целый ряд, десятки аналогичных запросов, которые российские дипломаты в Британии направляли британским компетентным органам".

Захарова отметила, что каждая новая публикация на эту тему в британской прессе "высвечивает отсутствие реальных свидетельств, которые могли бы подкрепить прозвучавшие в самом начале из Лондона обвинения" в адрес России.

19 мая британская газета The Guardian, ссылаясь на заявление британской полиции и комментарий неназванного источника, знакомого с ходом расследования, сообщила, что Скотленд-Ярд до сих пор не может с полной уверенностью связать отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери с инцидентом в Эймсбери, где в июне 2018 года критическом состоянии были госпитализированы два человека. Позднее один из них скончался якобы от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

По словам источника The Guardian, имя и пост которого не называются, без ответов остаются и другие вопросы, ряд деталей в этом деле не сходится, и именно это является причиной того, почему королевская прокуратура не может предъявить обвинения в убийстве британки Дон Стерджес двоим россиянам, которых Лондон считает главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей.