МИД РФ: отказ Вены от участия в Европейской конференции "Валдая" нанес ущерб мероприятию

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Отказ австрийских официальных лиц от участия в VI Европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", которая прошла на этой неделе в Вене, нанес ущерб мероприятию. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне проведения мероприятия представители Австрии отказались принимать в нем участие и предоставлять площадку, в связи с чем российским организаторам пришлось экстренно менять программу конференции.

"Конечно, это нанесло ущерб мероприятию, - сказала дипломат, отвечая на просьбу австрийского журналиста прокомментировать данную ситуацию. - Это перечеркнуло многие планы и добавило организаторам встречи больших проблем".

Вместе с тем Захарова отметила, что логику такого решения правительства Австрии "так или иначе понять можно" в связи с внутриполитической ситуацией в стране.