Блокадники обратились к Беглову с просьбой о его участии в выборах губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Члены общества жителей блокадного Ленинграда обратились к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой выставить свою кандидатуру на выборах руководителя города, которые пройдут в сентябре. Они направили ему письменное обращение, текст которого также передали в редакции СМИ.

"Наше общество жителей блокадного Ленинграда принимает активное участие в жизни города. Нам не безразлично, как будет развиваться Ленинград-Петербург, каким достанется город нашим детям и внукам. Мы считаем, что те планы и задачи, которые Вы недавно озвучили в своем выступлении в Законодательном Собрании, должны быть выполнены. <...> Поэтому на нашем совещании мы обращаемся к Вам с просьбой выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в письме, которое от имени членов организации подписала председатель правления общества "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова.

Представители общества поблагодарили Беглова за организацию празднования 75-летия "Ленинградской Победы" в январе 2019 года и Дня Победы в мае 2019 года, а также за решения о сохранении Государственного музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, за введение бесплатного проезда в пригородных электропоездах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора города на заседании 31 мая.