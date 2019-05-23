Постпред при ОБСЕ: Россия ожидает от Зеленского установления "режима тишины" в Донбассе

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Россия ожидает от президента Украины Владимира Зеленского практических шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В своем программном инаугурационном заявлении президент Украины Владимир Зеленский в качестве основного приоритета по Донбассу указал на прекращение огня. Он заявил о готовности к диалогу и принятию сложных решений. Ближайшие недели и месяцы станут проверкой его слов на деле. Ожидаем, что в русле заявленных целей по установлению "режима тишины" последуют конкретные практические шаги", - сообщил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, украинской стороне также не нужно затягивать с назначением новых представителей для переговорного процесса в контактной группе в Минске. "Возникшая в нем сегодня пауза спровоцирована уходом команды прежнего президента и прекращением полномочий ключевых украинских переговорщиков. Сожалеем, что в этой связи не состоялось намеченное на 22 мая заседание контактной группы. Оно перенесено на 5 июня", - сказал российский постпред.

Лукашевич также предостерег Киев от выборочного прочтения минского комплекса мер. "Прекращение огня - его первый и крайне важный пункт, но не единственный. Нельзя забывать и о необходимости прямого диалога с Донецком и Луганском, придании постоянного характера закону об особом статусе Донбасса, согласовании модальностей проведения местных выборов, осуществлении амнистии участников событий в Донбассе, обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", восстановлении социально-экономических связей и т. д. Ничего из этого до сих пор полноценно не сделано", - отметил дипломат.

Избрание Зеленского

Победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского и отказ украинцев от оголтелой русофобии Петра Порошенко позволили мировому сообществу убедиться, что украинцы хотят мира, а не войны, считает Лукашевич.

"На Украине сменилась власть. 20 мая вступил в должность новый президент Владимир Зеленский. Его победа на выборах отчетливо продемонстрировала отношение подавляющего большинства украинцев к провальной политике ушедшего Петра Порошенко. Политике, основанной на оголтелой русофобии, поддержке радикального национализма и подавлении инакомыслия. Мировое сообщество убедилось, что люди на Украине хотят мира, а не войны", - сказал Лукашевич.

По его словам, Зеленский взял на себя ответственность за управление страной с огромным грузом проблем, накопленных прежними властями. Прежде всего, это антинародная военная операция в Донбассе и незавершенность урегулирования внутриукраинского кризиса, убежден российский постпред.

"Несмотря на отсутствие в инаугурационной речи Владимира Зеленского упоминания минских соглашений и необходимости их скорейшей реализации, исходим из того, что избранный президент Украины и его команда осознают значимость минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН от 17 февраля 2015 года и поддержанного в заявлении председателя СБ ООН от 6 июня 2018 года", - отметил дипломат.

Содействие России

По словам Лукашевича, Россия готова содействовать прямому диалогу между сторонами внутриукраинского конфликта, чтобы достичь мира на Украине.

Лукашевич добавил, что необходимо придать импульс процессу урегулирования кризиса на Украине. При этом Россия рассчитывает, что новое украинское руководство внимательно проанализирует ошибки прежних властей, препятствовавшие этому, и будет строго и неукоснительно следовать букве и духу минского комплекса мер.

"В целях его скорейшей реализации призываем партнеров использовать имеющееся влияние на новые власти в Киеве, добиваться добросовестного выполнения ими своих обязательств. Со своей стороны, готовы максимально содействовать активизации прямого диалога между сторонами внутриукраинского конфликта во благо скорейшего достижения мира в братском соседнем государстве", - заявил Лукашевич.

Роль СММ ОБСЕ

Лукашевич возложил на Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ на Украине особую ответственность при наблюдении за ситуацией в условиях политических перемен в этой стране.

"В условиях нынешних масштабных внутриполитических перемен на Украине возрастает роль и ответственность Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине - как в контексте мониторинга приверженности сторон режиму прекращения огня в Донбассе, так и наблюдения за соблюдением прав человека и основных свобод, оказания поддержки их соблюдению, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Следует сделать все возможное, чтобы разного рода "горячие головы" не смогли воспользоваться сложившейся обстановкой в целях эскалации напряженности", - заявил Лукашевич.

Постпред также подчеркнул, как важно обеспечить безопасности наблюдателей Миссии, продолжающих работать в непростых условиях, и уберечь их от провокаций.