Кабмин одобрил Конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство России одобрило и представило президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан от имени России в Астане 9 июня 2017 года. В тот день на саммите ШОС Владимир Путин выразил уверенность, что справиться с терроризмом можно только на основе честного и конструктивного сотрудничества стран в этой сфере. Путин добавил, что борьба с террористами должна носить бескомпромиссный характер. По его словам, также нужно устранять социальные и экономические причины, порождающие это явление, и бороться с идеологией экстремизма. Президент РФ подчеркнул, что в связи с этим возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС, а также больше значение имеет Конвенция ШОС по противодействию экстремизму.