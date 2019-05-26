Более 1 млн человек пришли на праймериз единороссов к 15:30 мск

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более миллиона человек приняли к 15:30 мск участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы, серьезных нарушений не зафиксировано. Об этом сообщил в воскресенье журналистам замсекретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

"В предварительном голосовании "Единой России" уже приняли участие более миллиона человек в 32 регионах России, таким образом, явка превысила 7%" , - проинформировал он.

По словам Селиверстова, люди активно идут голосовать с самого утра, "многие приходят вместе с семьями, люди хорошо знают своих кандидатов, следили за дебатами и знают, за кого отдадут голоса".

Замсекретаря генсовета напомнил, что в Москве работает ситуационный центр, куда поступает информация о ходе процедуры. "Единая Россия" следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов. Все поступающие обращения проверяются", - подчеркнул он.

На данный момент, по информации Селиверстова, "серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования, не выявлено".

Предварительное голосование" Единой России"

"Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщил ранее Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Значительную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.

Для проведения предварительного голосования было открыто более 2,8 тыс. счетных участков.