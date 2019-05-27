Экс-глава Афганистана и талибы обсудят в Москве установление мира в республике

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Группа афганских политиков во главе с экс-президентом Хамидом Карзаем и представители катарского офиса "Талибана" (запрещено в РФ) обсудят пути установления мира в Афганистане на полях предстоящих во вторник мероприятий в Москве, приуроченных к 100-летию установления дипотношений с Россией. Об этом сообщил в понедельник ТАСС спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Такая встреча будет. Мы приглашали и талибов, и афганских политиков на торжественное собрание, посвященное столетию установления дипотношений, - сказал он. - У них есть право и желание пообщаться после этого, и такая возможность у них будет".

"Я не знаю, будут ли это переговоры или просто дальнейшая дискуссия о путях установления мира в Афганистане", - добавил он.

5-6 февраля в Москве проходила первая межафганская конференция, организаторами и спонсорами которой выступили представители афганской диаспоры в РФ. В форуме приняли участие делегаты афганских диаспор стран СНГ, Ирана, Пакистана и катарского политического офиса "Талибана". Представители афганского правительства на конференции не присутствовали. В итоговой декларации стороны призвали к полному выводу иностранных войск с территории страны. Отдельным пунктом была отмечена необходимость исключения лидеров движения талибов из черного списка ООН.

Вторая межафганская конференция должна была пройти в Дохе в конце апреля, однако ее отменили в связи с тем, что правительство Катара не согласилось со списком лиц, которые могли принять участие в переговорах, и предложило свой перечень, который оказался неприемлемым для Кабула. Новая дата пока не определена.