Лавров и Макей выразили уверенность, что Москва и Минск решат все проблемы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей по итогам переговоров в Москве в понедельник выразили уверенность, что две страны преодолеют все существующие между ними противоречия, а определяющий их отношения договор о Союзном государстве пересмотра не требует.

Встреча прошла на фоне обострения отношений между Москвой и Минском в последние месяцы, которое завершилось отставкой посла РФ в Белоруссии Михаила Бабича в конце апреля. Поводами для разногласий стали стремление Минска получить компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере и вопросы формирования цены на газ в рамках ЕАЭС. При взаимных упреках иногда поднимался вопрос, насколько далеко должна идти интеграция двух стран в рамках договора о Союзном государстве.

Сомнению не подлежит

"Положения договора [о Союзном государстве] никто не подвергает сомнению, но за истекшие два десятилетия жизнь не стояла на месте. Наши практические шаги нужно привести в соответствие с положениями договора, как они преломляются в сегодняшней реальности", - указал Лавров.

По его словам, обсуждаемые в рамках этой работы вопросы не являются "болевыми точками, но требуют окончательного согласования". "Убежден, что решения по всем этим вопросам будут найдены", - сказал российский министр.

Макей выразил аналогичную точку зрения, добавив, что работа по актуализации статей соглашения уже идет. "Сегодня надо говорить об актуализации программы действий по выполнению положений договора. Я думаю, что рабочая группа в ближайшее время соберется и обсудит все вопросы, связанные с этим, внесет на рассмотрение правительств, а затем, если понадобится, глав государств конкретные предложения", - добавил он.

Министры подтвердили также готовность развивать интеграцию по линии Евразийского экономического союза, где остаются спорные моменты, например при формировании цены на газ. Но и тут стороны рассчитывают на достижение взаимоприемлемых решений. "У нас сформированы общие рынки товаров, капиталов, услуг, рабочей силы, осуществляются шаги по дальнейшей либерализации взаимной торговли, взаимной инвестиционной и иной деятельности, есть сроки формирования общих рынков, в том числе общего рынка энергоносителей", - указал Лавров.

Макей отметил, что внешнеполитические ведомства двух стран также работают над укреплением взаимодействия и в соответствии с договоренностями о координации внешней политики в рамках Союзного государства подготовят программу сотрудничества на 2020-2022 годы. "Сегодня мы обсудили в предварительном порядке контуры такой программы и договорились о том, что дадим поручения нашим соответствующим департаментам, управлениям по подготовке в ближайшее время предложений по этой программе для дальнейшего согласования и обсуждения", - отметил он.

Конкретным результатом взаимодействия по линии МИД уже в ближайшее время может стать заключение соглашения о взаимном признании виз. Оба министра указали, что это может произойти уже в ближайшее время. Однако работа над этим соглашением идет с начала 2018 года, а министры и на этот раз не назвали конкретных сроков достижения договоренности.

Угроза с Запада

Если в вопросах интеграции Москве и Минску есть над чем работать, то в области внешней политики, констатировали министры, подходы двух стран полностью совпадают. "Говорили о проблематике нераспространения, контроля над вооружениями, выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ", - отметил Лавров.

По его словам, в ходе переговоров было отмечено, "что такие шаги ведут к нарастанию напряженности в Евроатлантике". "Россия и Белоруссия призывают западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе", - продолжил российский министр.

"Мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам, которые, к сожалению, сегодня не способствуют укреплению безопасности, а, наоборот, ведут к большей конфронтации, - согласился с российским коллегой Макей. - Поэтому мы договорились, как будем дальше действовать в этом направлении".

При этом глава российского МИД во вступительном слове по итогам встречи затронул ситуацию на Украине. "Ситуацию на Украине рассмотрели исходя из необходимости полной и последовательной реализации Минского комплекса мер, который был одобрен резолюцией Совбеза ООН. В Москве надеются, что новые украинские власти проявят политическую волю, и процесс урегулирования кризиса на юго-востоке этой страны сдвинется наконец с мертвой точки", - сказал министр.

Макей об обстановке на Украине говорить не стал.

Приглашение на старт

Большой объем работы требует регулярных контактов, и состоятся они уже в ближайшее время. Важным этапом в развитии интеграционных процессов в ЕАЭС может стать предстоящее заседание Высшего евразийского экономического совета (саммит ЕАЭС) в Нур-Султане 29 мая, приуроченное к пятилетию создания союза.

Однако в совместной работе есть место не только экономике и политике, но и, например, спорту. "Я хотел бы особо упомянуть, что наша встреча проходит накануне знакового события для Белоруссии - II Европейских игр, которые начнутся в Минске буквально через несколько недель. Надеюсь, Сергей Викторович, если позволит ваш сложный и напряженный график, вы найдете возможность тоже посетить это мероприятие", - сказал белорусский министр на пресс-конференции в понедельник по итогам переговоров с Лавровым.

Совместная работа продолжится и на уровне послов. В заключение пресс-конференции Лавров вновь представил нового посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, принимавшего участие во встрече. Российский министр подтвердил, что уже 2 июня тот отправится в Минск.