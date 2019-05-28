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Комитет СФ вынес на 29 мая вопрос о полномочиях Мезенцева в связи с его назначением послом

Ранее сенатор сообщал журналистам, что планирует отправиться в Минск 2 июня

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности на заседании во вторник принял решение рекомендовать палате 29 мая рассмотреть вопрос о полномочиях сенатора Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии, передает корреспондент ТАСС.

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"Поступило заявление от Дмитрия Федоровича Мезенцева с просьбой прекратить полномочия досрочно 29 мая 2019 года", - сказал на заседании глава комитета Андрей Кутепов.

Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что 29 мая верхняя палата парламента рассмотрит вопрос о досрочном прекращении его полномочий, а 2 июня он планирует отправиться в Минск.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее.

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Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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