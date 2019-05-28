Совфед заслушает отчет о работе СП и решит вопрос о прекращении полномочий Мезенцева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду рассмотрит законы об усилении контроля за техосмотром автомобилей, о "22-й кнопке" для муниципальных каналов, а также об установлении бессрочно нулевого НДС для внутренних пассажирских авиаперевозок в обход Москвы.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами с докладом о реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание выступит глава Минкомсвязи Константин Носков. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин представит отчет о работе контрольной инстанции в 2018 году.

Также члены Совета Федерации рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий главы комитета палаты по экономической политике Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии. Ранее Мезенцев заявил, что планирует отправиться в Минск 2 июня.

Кроме того, комитет Совета Федерации по экономической политике вынесет на пленарное заседание палаты вопрос об утверждении новым председателем сенатора Андрея Кутепова, который в данный момент возглавляет комитет по регламенту и парламентской деятельности.

Как сообщили ТАСС два источника в верхней палате парламента, на замену Кутепову на посту главы комитета по регламенту рассматривается кандидатура первого заместителя главы комитета по экономической политике Вячеслава Тимченко. По словам одного из источников, Тимченко, как и Кутепов, уже написал заявление на переход в другой комитет.

Закон о "22-й кнопке" для муниципальных каналов

Одним из наиболее резонансных законов, рассматриваемых сенаторами в среду, является документ, который позволит бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание, что даст возможность гражданам узнавать городские новости из привычного источника.

В частности, в перечень общедоступных телеканалов включаются муниципальные обязательные общедоступные телеканалы (МООТ). Устанавливается, что МООТ должен транслироваться оператором (за исключением спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22-й позиции, в порядке, установленном правительством РФ.

"В каждом муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения", - говорится в пояснительной записке.

Усиление процедуры техосмотра

Сенаторы также примут решение, одобрять или нет закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

Документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью", говорится в сопроводительных материалах. В частности, предусматривается введение фотофиксации процедуры техосмотра и постоянного контроля за соблюдением операторами техосмотра требований аккредитации.

Контролироваться также будет представление данных в единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) техосмотра, реестр операторов и иные ресурсы, оператором которых является профессиональное объединение страховщиков.

На МВД возлагаются обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра. В частности, ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством РФ правила проведения техосмотра.

Закон предусматривает "оформление диагностической карты в виде электронного документа", ее подписывает эксперт, проводивший диагностику авто, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Выступление корейского гостя

Кроме того, на заседании ожидается выступление спикера Национального собрания (парламента) Республики Корея Мун Хи Сана, который прибыл с рабочим визитом в Россию. Накануне он провел встречу со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.