Лавров обсудит в Словении балканскую проблематику и двусторонние торговые связи

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду в ходе рабочего визита в Любляну обсудит с руководством Словении перспективы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию на Балканах и урегулирование украинского кризиса. В частности, у министра запланированы встречи с президентом республики Борутом Пахором и премьер-министром Марьяном Шарецем, а также переговоры с главой МИД Миро Цераром.

"В ходе бесед предполагается рассмотреть состояние и перспективы развития многоплановых российско-словенских отношений, обсудить график предстоящих двусторонних политических и межведомственных контактов. Ожидается обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу региональных и международных тем", - сообщили в российском дипведомстве в преддверии поездки. Кроме того, стороны рассмотрят взаимодействие в многосторонних структурах, прежде всего в ООН, обменяются мнениями "по ситуации на Балканах, урегулированию внутриукраинского кризиса, положению на Ближнем Востоке".

В РФ отмечают конструктивный и партнерский характер отношений со Словенией, между странами поддерживается регулярный политический диалог. Так, летом 2016 года Словению посещал президент России Владимир Путин, а в феврале 2017 года состоялась ответная поездка Пахора в РФ. Сам же Лавров приезжал в Любляну около года назад.

Торговля и энергетика

На встречах в Любляне предстоит обсудить ключевые вопросы торгово-экономического взаимодействия. Как отметили в МИД, Россия остается одним из основных внешнеторговых партнеров республики, словенские компании работают более чем с 60 субъектами РФ.

"В прошлом году товарооборот увеличился на 9% по сравнению с 2017 годом и составил $1,34 млрд. Этот результат во многом объясняется продуманной стратегией двустороннего взаимодействия, базирующегося на преимуществах локализации производства, подключения потенциала среднего и малого бизнеса, расширения межрегиональных контактов", - констатировали в министерстве.

Важное место в ходе переговоров займет и тема взаимных инвестиций, а также сотрудничество в энергетике. На Смоленской площади обратили внимание, что Словения остается одним из постоянных потребителей российского природного газа в Юго-Восточной Европе: "Газпром" обеспечивает порядка 70% общих потребностей страны в природном газе, при этом в 2018 году из РФ поставлено более 450 млн куб. м голубого топлива.

Гуманитарное измерение

Особое внимание будет уделено военно-мемориальной тематике, в том числе деятельности Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе. В России неоднократно отмечали, что ценят бережное отношение народа Словении к памяти о российских и советских воинах, 80 мест захоронений которых находятся на территории республики. "Символом российско-словенской дружбы стали ежегодные встречи у воинского мемориала времен Первой мировой войны - Русской часовни под перевалом Вршич - с участием делегаций высокого уровня и представителей общественности двух стран, - продолжили в министерстве. - Регулярно проводятся церемонии у открытого в июле 2016 года в присутствии президентов России и Словении памятника всем российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн".

Во время визита Лавров также примет участие в церемонии, приуроченной к открытию в городе Шмартно-при-Литии памятника автору первого русско-словенского словаря Даворину Хостнику (1853-1929) - видному словенскому просветителю, переводчику и филологу, заложившему основы систематического изучения русского языка в Словении и словенского языка в России.