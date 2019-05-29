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Кабмин утвердил новую редакцию положения об экспертном совете при правительстве РФ

Целью новой редакции является повышение эффективности работы совета при предоставлении правительству оценок по общественным и социально-экономическим вопросам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило новую редакцию положения об экспертном совете. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте кабмина.

Отмечается, что основная цель новой редакции - повышение эффективности работы совета при предоставлении правительству оценок по общественным и социально-экономическим вопросам.

Управление экспертным советом будет осуществляться коллегией численностью не более 15 человек. Уточняется, что состав коллегии будет утверждаться правительством РФ. Куратором работы экспертного совета будет заместитель правительства России - руководитель аппарата правительства РФ.

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