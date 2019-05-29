Лавров: Россия поддержит исследования центра Второй мировой войны в Мариборе

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Москва поддерживает деятельность Международного исследовательского центра Второй мировой войны в городе Марибор в Словении по распространению объективной информации об уроках событий 1939-1945 годов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со словенским коллегой Миро Цераром.

"Будем сотрудничать по развитию деятельности Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Мариборе, - отметил он. - В задачу этого центра входит распространение объективной информации об итогах и уроках событий 39-45 годов прошлого столетия. Центр занимает здание бывшего нацистского концлагеря для советских военнопленных, и размещенная в нем экспозиция представляет собой строгое назидание о неприемлемости фальсификации истории и попустительства в отношении героизации нацизма, а такие попытки, к сожалению, мы наблюдаем".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что Москва и Любляна уделяют мемориальной тематике особое значение и в этой связи выразил словенцам признательность за установленный в Любляне в 2016 году памятник российским и советским воинам, погибшим на словенской земле в годы двух мировых войн, а также благодарность за заботу обо всех мемориалах, которые посвящены событиям тех лет и связаны с российскими соотечественниками.

"Мы видим в этом стремление, которое полностью разделяем, свято чтить наши общие корни и духовные традиции", - подчеркнул Лавров. По его словам, стороны также договорились ускорить работу по созданию в Москве памятника словенцам, павшим на российской земле в годы двух мировых войн.