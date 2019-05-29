Эксперт: новый президент Латвии не привнесет позитивной повестки в отношения с Россией

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый президент Латвии Эгилс Левитс, избранный Сеймом (парламент) в среду, может активизировать отдельные направления сотрудничества с Россией, но кардинальных перемен в курсе Риги по отношению к Москве не произойдет. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС в среду высказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

"Ожидать от него чего-либо позитивного не приходится. В лучшем случае, может немного измениться риторика в отношении России. Нюансы возможны: может быть, приедет какой-нибудь министр в Москву, может быть, будет чуть активнее развиваться приграничное сотрудничество, однако это не то, что определяет стратегию двусторонних отношений", - отметил собеседник агентства.

По его словам, судить о политических взглядах и возможном курсе нового главы страны можно по написанной им в 2014 году преамбуле к конституции Латвии, вызвавшей противоречивую реакцию даже внутри страны. В частности, она содержит такие положения, как "осуждение народом Латвии преступлений коммунистического и нацистского тоталитарных режимов" и признание латышского языка "единственным государственным языком", который является составной частью "основы сплоченности общества".

Эксперт также указал, что в результате действующей в Латвии системы требований к кандидату на пост президента, главой государства стал человек, жизнь которого в значительной степени не была связана со страной. Так, в 1972 году, когда Левитсу было 17 лет, его семья эмигрировала в Германию, где он вырос и получил образование, а восстановил связи с родиной лишь в 1990-х годах. Но при этом Левитс продолжал работать в Европе, став представителем Латвии в Европейском суде по правам человека.