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ВЦИОМ фиксирует рост рейтинга Владимира Путина в период с января по май

Деятельность главы государства одобряют две трети респондентов
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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рейтинг президента России Владимира Путина существенно вырос с января по май 2019 года. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на заседании круглого стола "Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей", которое состоялось в среду на площадке Экспертного института социальных исследований.

"Рейтинг президента РФ Владимира Путина с января по май - мы задавали вопрос: "Одобряете ли вы деятельность Путина на посту президента РФ? В январе 62% - одобряло, 29% - не одобряло, в мае 66% - одобряло, 25% - не одобряло", - сказал Федоров.

По его словам, эти цифры говорят о последовательном росте рейтинга главы государства. "Это именно рост, а не падение", - подчеркнул Федоров.

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