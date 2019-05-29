Посольство РФ надеется, что Британия сочтет контрпродуктивной резолюцию Грузии по беженцам

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании надеется на то, что британское правительство осознает контрпродуктивность вынесенного Грузией на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проекта резолюции о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в комментарии, распространенном пресс-службой посольства в среду вечером.

"Считаем этот шаг грузинских властей контрпродуктивным. Сегодня посольство донесло эту позицию до МИД Великобритании. До сих пор Лондон поддерживал грузинское начинание в Генассамблее, очевидно расценивая ее как инструмент давления как на независимые Абхазию и Южную Осетию, так и на нашу страну. Будем надеяться, что в Великобритании осознают, что такое "давление" не приносит результата и лишь усложняет урегулирование проблемы перемещенных лиц и беженцев в Закавказье", - говорится в документе.

Российские дипломаты отмечают, что, продвигая свою инициативу, Тбилиси использует гуманитарную проблематику и "спекулирует на судьбах грузин, абхазов, осетин и представителей других национальностей, пострадавших в результате проведения Грузией агрессивной и националистической политики, в том числе в 2008 году".

"Абсолютно неприемлемо, что в грузинском проекте резолюции вопреки международно-правовым реалиям проводится тезис о принадлежности Абхазии и Южной Осетии Грузии. К сожалению, данная инициатива подрывает также эффективность Женевских международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье - единственного на сегодняшний день переговорного формата, который дает возможность прямого диалога между представителями Грузии, Абхазии и Южной Осетии, - подчеркнули в посольстве. - На фоне постоянных попыток Тбилиси вынести вопросы беженцев и внутренне перемещенных лиц на "площадку" ООН, где Абхазия и Южная Осетия не представлены и не могут представить свою аргументацию, Сухум и Цхинвал обоснованно отказываются от их обсуждения в Женеве".