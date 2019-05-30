Комитет Думы по безопасности поддерживает проект о приостановлении действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступающий соисполнителем при рассмотрении проекта закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поддержит инициативу и рекомендует палате принять ее. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Комитет поддержит эту инициативу и будет рекомендовать депутатам поддержать законопроект и принять его во всех чтениях", - сказал он. По словам Пискарева, комитет рассмотрит законопроект на своем заседании в ближайшее время в соответствии с регламентом.

Пискарев охарактеризовал инициативу как "абсолютно адекватный шаг на действия со стороны Вашингтона". "Американцы приостановили действие договора в одностороннем порядке и таким образом развязали себе руки для производства ракет средней и меньшей дальности. Это прямая угроза безопасности нашего государства, это ракеты дальностью от 500 км до 5 тыс. км, они могут эти ракеты размещать в любой части света", - сказал он.

Глава комитета напомнил, что Москва на протяжении долгого времени предлагала урегулировать ситуацию. "Договор нужен, это поддержка паритета. Когда одна сторона начинает в одностороннем порядке менять правила игры, не согласовывая эти действия, конечно, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока американцы нашпигуют Европу ракетами средней и меньшей дальности. Нужна будет адекватная реакция", - уверен он.

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Думы принял решение, что палата рассмотрит внесенный президентом законопроект на заседании 18 июня.