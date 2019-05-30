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Выход США и России из ДРСМД

Комитет Думы по безопасности поддерживает проект о приостановлении действия ДРСМД

Глава Комитета охарактеризовал инициативу как адекватный шаг на действия со стороны США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступающий соисполнителем при рассмотрении проекта закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поддержит инициативу и рекомендует палате принять ее. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Василий Пискарев.

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"Комитет поддержит эту инициативу и будет рекомендовать депутатам поддержать законопроект и принять его во всех чтениях", - сказал он. По словам Пискарева, комитет рассмотрит законопроект на своем заседании в ближайшее время в соответствии с регламентом.

Пискарев охарактеризовал инициативу как "абсолютно адекватный шаг на действия со стороны Вашингтона". "Американцы приостановили действие договора в одностороннем порядке и таким образом развязали себе руки для производства ракет средней и меньшей дальности. Это прямая угроза безопасности нашего государства, это ракеты дальностью от 500 км до 5 тыс. км, они могут эти ракеты размещать в любой части света", - сказал он.

Глава комитета напомнил, что Москва на протяжении долгого времени предлагала урегулировать ситуацию. "Договор нужен, это поддержка паритета. Когда одна сторона начинает в одностороннем порядке менять правила игры, не согласовывая эти действия, конечно, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока американцы нашпигуют Европу ракетами средней и меньшей дальности. Нужна будет адекватная реакция", - уверен он.

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении РФ действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщил журналистам ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Совет Думы принял решение, что палата рассмотрит внесенный президентом законопроект на заседании 18 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияПискарев, Василий ИвановичВыход США и России из ДРСМД
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