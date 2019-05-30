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Выход США и России из ДРСМД

Комитет Думы по безопасности поддержал законопроект о приостановке ДРСМД

Госдума рассмотрит инициативу 18 июня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, выступающий соисполнителем при рассмотрении проекта закона о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), на заседании в четверг рекомендовал документ к принятию в первом чтении.

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"Принятие законопроекта с учетом положений договора позволит оперативно принять ответные зеркальные меры в целях защиты интересов национальной безопасности Российской Федерации, - говорится в заключении комитета за подписью его председателя Василия Пискарева. - На основании изложенного комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает принятие законопроекта".

Инициативу внес в четверг на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин. Совет Думы принял решение, что палата рассмотрит законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 июня.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПискарев, Василий ИвановичВыход США и России из ДРСМД
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