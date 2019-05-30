Посольство РФ: Лондон раскручивает кампанию по дезинформации о происходящем в Идлибе

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Власти Великобритании раскручивают новую кампанию по дезинформации о происходящем в Сирии, вовлекая в нее и британские СМИ, которые публикуют фейковые истории о том, что РФ наносит авиаудары по больницам, школам и другим объектам гражданской инфраструктуры в провинции Идлиб. Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг посольством России в Соединенном Королевстве.

"Достижение узкокорыстных геополитических целей за счет раскручивания фейковых историй с вовлечением в них гражданского населения Сирии стало традиционной "формулой успеха" у западных коллег. Прискорбно, что в наблюдаемую нами кампанию по дезинформации так легко вовлекаются британские журналисты, слепо доверяющие откровенным спекуляциям на эту тему. Все это лишь искусственно обостряет ситуацию в Сирии и не способствует делу обеспечения стратегической стабильности в стране, что ставит под угрозу, как справедливо замечают британские журналисты, и без того хрупкий мир", - говорится в комментарии.

В диппредставительстве также напомнили, что удары сирийских правительственных войск и Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, которые оказывают им необходимую поддержку в целях подавления опасных очагов террористической активности вокруг Идлибской зоны деэскалации, наносятся исключительно по подтвержденным разведданным и имеют ограниченный характер.

"При этом российская сторона остается приверженной полному выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей по Идлибу, включая меморандум от 17 сентября 2018 года. За прошедшие три недели СБ ООН дважды собирался для рассмотрения ситуации в Сирии с акцентом на Идлиб. Однако состоявшиеся дискуссии вновь продемонстрировали политику двойных стандартов стран Запада и их избирательный подход к гуманитарным аспектам ситуации в Сирии, - добавили в посольстве. - С сожалением констатируем, что подобные инсинуации подрывают усилия сирийского правительства и стран-гарантов астанинского процесса в деле урегулирования конфликта, а также затрудняют выполнение ими обязательств и обеспечение немедленной защиты гражданских лиц".

В четверг британские газеты The Guardian и Financial Times написали о том, что якобы участившиеся удары сирийских правительственных сил и ВКС России по объектам гражданской инфраструктуры в Идлибе угрожают хрупкому миру. В среду в своем "Твиттере" глава МИД Великобритании Джереми Хант назвал удары по больницам чудовищным деянием и возложил ответственность на сирийский режим. Он также призвал Москву к тому, "чтобы она удерживала [президента Сирии Башара] Асада от нанесения бомбовых ударов по гражданским".