Лавров: декларация 1956 года означает, что в Токио признавали принадлежность Курил СССР

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Формулировки декларации 1956 года между Россией и Японией по мирному договору свидетельствуют о том, что в Токио тогда рассматривали юг Курил как неотъемлемую часть территории СССР. Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не отказывались от декларации 1956 года, в отличие от Японии, которую американцы заставили подвесить ее реализацию, заключив в 1962 году договор о военном союзе, - сказал он. - Но президент РФ Владимир Путин с первых дней своего президентства подчеркивал, что мы будем ответственно подходить ко всем обязательствам, под которыми подписался Советский Союз".

Лавров указал, что, согласно положениям декларации, Россия и Япония будут добиваться заключения мирного договора, а для этого необходимо признать итоги Второй мировой войны. По его словам, уже после заключения такого соглашения Москва, как написано в декларации, "в духе доброй воли и идя навстречу интересам японского народа готов решать и вопрос пограничного размежевания".

"Сам факт, что обозначена основа такой перспективы в качестве доброй воли СССР и его стремление учесть интересы японского народа означает только одно - что эти острова в момент подписания декларации рассматривались обеими сторонами как неотъемлемая часть территории Советского Союза, - отметил глава МИД РФ. - Без признания этого факта двигаться на основе декларации практически невозможно".