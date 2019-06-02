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Володин в Сербии встретится с Вучичем и откроет заседание межпарламентской комиссии

Также спикер Госдумы побеседует со спикером Народной скупщины Майей Гойкович

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Сербию в понедельник встретится с президентом страны Александаром Вучичем и примет участие в работе очередного заседания межпарламентской комиссии.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдумы, Володин "выступит перед депутатами сербского парламента и откроет четвертое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии", также запланированы встречи спикера с президентом Сербии и спикером Народной скупщины Майей Гойкович.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, входящего в состав посещающей Сербию думской делегации, на заседании межпарламентской комиссии будет обсуждаться "развитие двусторонних отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также сотрудничество на международных площадках с учетом современных вызовов и угроз". "Сербия является традиционным партнером России, у нас теснейшее взаимодействие по всем направлениям, в том числе в плоскости парламентской дипломатии. Контакты носят регулярный и плодотворный характер", - заявил депутат ТАСС.

Предыдущее заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству прошло в Москве в октябре прошлого года. Тогда же перед депутатами Госдумы выступила Гойкович. Она подчеркнула, что сотрудничество парламентов двух стран является содержательным и успешным, а также отметила необходимость развивать двустороннее сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.

5 июня 2017 года Володин посещал Сербию с официальным визитом.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияСербияВучич, АлександарСлуцкий, Леонид Эдуардович
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