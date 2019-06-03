Песков не стал комментировать публикацию WSJ о военных специалистах из России в Венесуэле

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кремль не стал комментировать публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о якобы имеющем место сокращении числа российских военных специалистов в Венесуэле.

"Это не к Кремлю вопрос. Это вопрос к тем организациям, которые осуществляют обслуживание специального имущества, ранее поставленного в Венесуэлу", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель администрации президента отметил, что эта информация "уже получила свое опровержение с российской стороны".

Ранее WSJ сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле. В своем материале, опубликованном 2 мая, издание утверждает, что за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации "Ростех", которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Издание предположило, что такой шаг может быть вызван "отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами".

Представитель Ростеха заявил ТАСС в понедельник, что состав представительства этой компании в Венесуэле остается неизменным много лет, цифры, приведенные в статье WSJ о присутствии российских военных специалистов, завышены в десятки раз.