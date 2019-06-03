Посол России в Вене поздравил нового канцлера Австрии с присягой

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Посол России Дмитрий Любинский поздравил в понедельник нового канцлера Австрии Бригитте Бирляйн и членов ее переходного правительства с вступлением в должность, а также выразил надежду на тесное взаимодействие и продвижение согласованных проектов в российско-австрийских отношениях. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вене на просьбу ТАСС оценить развитие двустороннего взаимодействия с Австрией при переходном кабмине республики.

"В поздравлении федеральному канцлеру Бригитте Бирляйн, министру иностранных дел Александеру Шалленбергу и министру экономики Элизабет Удольф-Штробль, которая будет курировать работу Российско-австрийской межправительственной комиссии, посол выразил надежду на продолжение наших конструктивных контактов и тесное взаимодействие в ближайшие месяцы в деле продвижения согласованных приоритетных проектов двустороннего сотрудничества в различных областях", - отметили в диппредставительстве.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в понедельник привел к присяге нового канцлера республики Бригитте Бирляйн и министров ее переходного правительства на время работы до досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента).

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.