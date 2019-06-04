Ушаков: Россия не получала конкретных предложений от США о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Москва не получала конкретных предложений от Вашингтона о возможности встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на предстоящем саммите Группы двадцати в Японии.

Заместитель посла США: будет странно, если Путин и Трамп не встретятся

Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Нет. Помимо тех сигналов, которые мир получал из Twitter, никаких более конкретных сигналов не поступало", - ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.