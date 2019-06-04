Путин на ПМЭФ встретится с инвесторами и главами крупнейших мировых компаний

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) намерен встретиться с ведущими инвесторами, а также главами крупнейших мировых компаний, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"По традиции, в ходе форума наш президент проведет встречу с руководителями международных информационных агентств. Эта встреча, как всегда, пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет в основном посвящена, конечно, актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ", - сообщил он.

"Помимо этого, наш президент встретится с членами международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества", - продолжил Ушаков. На этой встрече будут представлены инвестиционные фонды из примерно 20 стран, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Италии и Саудовской Аравии. Приглашены более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15 трлн. Данные мероприятия пройдут 6 июня.

Кроме того, на следующий день запланирована совместная с председателем КНР Си Цзиньпином встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов.

"В конце дня 7-го числа президент, тоже по традиции, проведет встречу с главами крупнейших иностранных компаний, которые будут присутствовать в Петербурге. Там где-то около 70 участников предусматривается", - заявил Ушаков.