Матвиенко предложила заложить в бюджете деньги на защиту россиян за рубежом

ЯЛТА, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам внести в Минфин предложения о выделении в бюджете 2020 года средств на защиту россиян, попавших в беду за рубежом. Такое поручение глава Совфеда дала заместителю председателя палаты Ильясу Умаханову и главе комитета по международным делам Константину Косачеву, а также председателю комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрею Клишасу в среду на пленарном заседании V международного Ливадийского форума.

"Вам буквально две недели на проработку внесения предложений в министерство финансов в бюджет 2020 года. Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они не находились", - подчеркнула Матвиенко.

Данный вопрос поднял на пленарном заседании президент международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасан Мирзоев. По его словам, зачастую адвокатам не удается даже найти средства для защиты россиян, которые стали объектами уголовного преследования в других странах.

"Мы действительно перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные фонды международные, где все растворяется, мы не знаем, на что и как это идет, мы не можем создать фонд или предусмотреть бюджетные средства для того чтобы иметь в таких случаях на комиссионной основе возможность оказывать защиту [гражданам РФ], может, через Россотрудничество", - добавила Матвиенко.