Захарова: США используют в целях пропаганды видеоигры о борьбе с диктаторскими режимами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. США в рамках своей пропагандистской деятельности рекомендуют разработчикам цифровой продукции сценарии видеоигр "о борьбе с диктаторскими режимами". Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим стремительное наступление Вашингтона в пропагандистском плане, это все ведется по целому ряду направлений <...> и поддерживается на уровне так называемой мягкой силы, - сказала она. - Например, мы обратили внимание на рекомендации Вашингтона по разработке видеоигр о борьбе с диктаторскими режимами".

По словам Захаровой, власти США рекомендовали крупным американским разработчикам цифровой продукции наладить выпуск серии видеоигр, один из сценариев которой - проведение Россией военной операции против стран Балтии и Восточной Европы. Кроме того, продолжила она, предлагалось создать видеоигры, по сюжету которых Иран находится на грани запуска ракеты с ядерной боеголовкой, направленной в сторону Израиля, а Китай - в процессе подготовки массовой резни в Гонконге.

"Вместо того, чтобы заниматься политикой объединения на глобальном уровне, вернуться к вопросам глобализации, эти идеологи делят весь мир по принципу свой-чужой, используя при этом весь набор инструментов, которые уже должны были остаться в прошлом: дезинформация, фейки, подмена понятий и так далее", - заключила официальный представитель МИД РФ.