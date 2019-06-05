Захарова отвергла упреки Берлина относительно нападок в России на журналистов ФРГ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Упреки в адрес Москвы со стороны госминистра и координатора правительства по вопросам культуры и СМИ ФРГ Моники Грюттерс относительно нападок и притеснений, которым якобы подвергаются работающие в России германские журналисты, абсолютно безосновательны. Об этом на брифинге в среду заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

В частности, по ее словам, в недавнем интервью газете Die Welt госминистр заявила, что германская медиакорпорация Deutsche Welle подвергается нападкам в ряде стран, где свобода прессы находится под угрозой, и в первую очередь в этой связи Грюттерс назвала Россию.

"Подобные заявления выглядят по меньшей мере странными с учетом того, что в нашей стране созданы, по-моему, максимально благоприятные условия для работы зарубежных средств массовой информации, - сказала дипломат. - Никакой дискриминации со стороны российских официальных лиц, каких-то структур в отношении германских СМИ и журналистов никогда не было и нет. Они не испытывают, как я понимаю, никаких ограничений своей профессиональной деятельности, публикуют многочисленные материалы о России, делают это зачастую с долей критики, иногда злобной критики, принимают участие в освещении различных мероприятий от организуемых по линии государства до протестных акций".

При этом она обратила внимание, что в Германии развернута настоящая кампания по дискредитации российских СМИ, таких как Sputnik или RT, и в этой кампании "участвуют как представители местного политического истеблишмента, так и профессиональные журналистские объединения". "Туда вовлечен, например, Германский союз журналистов, руководитель которого Франк Юбералль открыто призывал к бойкоту российских СМИ и даже запрету на их допуск в кабельные сети, - указала официальный представитель МИД РФ. - Складывается ощущение, что наши немецкие партнеры вместо того, чтобы в ответ на российские неоднократные замечания начать исправлять ситуацию со свободой слова в СМИ у себя в стране, занимаются перекладыванием своих проблем на нас. Мы хотели бы услышать официальные разъяснения от немецкой стороны в связи с претензиями госпожи Грюттерс в адрес России на предмет того, с какими же именно затруднениями сталкивается "Дойче велле" при работе в нашей стране".

В заочной полемике с госминистром ФРГ Захарова преподнесла оппоненту сюрприз. В частности, она рассказала, что в середине мая заместитель редактора русской редакции Deutsche Welle Екатерина Крыжановская и шеф-корреспондент московского бюро Юрий Решето встречались с представителями пресс-центра МИД РФ. "Эта встреча была организована по просьбе самих журналистов, - сообщила дипломат. - Такие контакты мы поддерживаем регулярно и охотно. Так вот, в ходе встречи они [журналисты] поблагодарили российскую сторону за эффективное взаимодействие в решении их текущих проблем, заявили о том, как ценят российскую помощь, помощь МИД, и поддержку, а также выразили надежду на продолжение установившегося плодотворного сотрудничества. Кроме того, они особо подчеркнули благоприятные условия для работы в нашей стране".

"Госпожа Грюттерс, хватит врать, - посоветовала в заключение директор Департамента информации и печати МИД РФ германскому госминистру. - Поговорите со своими корреспондентами Deutsche Welle, вызовите их на ковер, как у вас обычно бывает, и спросите, как им хорошо работается в России. Нам они говорят ровно противоположное тому, о чем говорите вы мировой общественности". "А это называется фейк", - констатировала Захарова.