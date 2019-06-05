Россия и Китай выступили за восстановление жизнеспособности ДРСМД

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Москва и Пекин выступили за консультации по восстановлению жизнеспособности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по итогам их переговоров в Москве.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Решение США выйти из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности [ДРСМД] способно подорвать стратегическую стабильность, усилить атмосферу напряженности и недоверия, резко снизить предсказуемость в ракетно-ядерной сфере, а также привести к гонке вооружений и возрастанию конфликтного потенциала во многих регионах мира, - отмечается в документе. - Россия и Китай выступают за разрешение разногласий между сторонами ДРСМД путем ведения диалога и консультаций, восстановление жизнеспособности ДРСМД и за предотвращение развития событий по указанному выше сценарию".

"Стороны намерены поддерживать тесный диалог и координировать свои подходы в данной сфере", - говорится в заявлении.