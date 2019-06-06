Лавров встретился с главой МИД Словакии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министры обменялись рукопожатием, далее представители прессы удалились.

Предыдущая встреча Лаврова и Лайчака состоялась в феврале в Москве, а в марте министры обсудили по телефону продление мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) организации на Украине.