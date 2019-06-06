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Путин выступил за создание общих правил использования коммуникационных ресурсов

Российский лидер обратился с соответствующим предложением к США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил США и другим странам создать правила использования современных коммуникационных ресурсов в отношении друг друга. При этом глава российского государства подчеркнул, что порядок должен быть одинаков для всех и его нужно строго соблюдать.

"Мы уже много раз говорили: давайте примем какие-то общие правила, давайте об этом договоримся", - заявил российский лидер на встрече с руководителями информагентств. По его оценке, сейчас "средства воздействия друг на друга, причем, неподконтрольные официальным властям, в изобилии присутствуют в подавляющем большинстве стран".

"Давайте мы договоримся об общих правилах поведения, возьмем на себя определенные обязательства и будем влиять тогда на наших граждан, на физических, на юридических лиц", - выступил с инициативой Путин. При этом он отметил: "Тогда мы должны понимать, что в отношении нас тоже принимаются такие же решения со стороны наших партнеров".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссия
ПМЭФ-2019
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Президент России считает, что нужна единая система использования коммуникационных ресурсов
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