Путин призвал Лондон перевернуть страницу, "связанную со шпионами, с покушениями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым перевернуть печальную страницу в отношениях Москвы и Лондона, поскольку это важнее игр спецслужб.

"Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - сказал глава государства на встрече с руководителями информагентств.

При этом, говоря о деле экс-сотрудника ГРУ, осужденного в РФ за шпионаж, Сергея Скрипаля, Путин заметил, что не Россия шпионила против Великобритании. "Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас шпионили, а что с ним дальше происходило - мне трудно сказать, но надо все забыть в конце концов", - уверен российский лидер.

По его мнению, "глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, социальной сфере, безопасности важнее, чем игры специальных служб".

Президент хотел бы, чтобы преемник премьер-министра Великобритании Терезы Мэй учитывал интересы сотрудничества с РФ.

"Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента и, прежде всего, - политического, каков будет расклад в парламенте, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов международной повестки дня, Brexit, внутриполитической, экономической повестки. Это не наше дело", - заявил он, отвечая на вопрос о том, кто может сменить Мэй на ее посту.

При этом российский лидер признался: "Мне бы очень хотелось, чтобы человек, который будет возглавлять правительство, учел интересы 600 британских компаний, работающих в России".

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