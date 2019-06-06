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ПМЭФ-2019

Путин назвал мифом желание России видеть Европу слабой

По словам президента, РФ выступает за стабильность, за сохранение территориальной целостности всех стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. России не нужна слабая Европа. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами информационных агентств.

"Это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем это нам нужно? У нас 40% золото-валютных резервов в евро номинировано, самый большой торгово-экономический партнер для нас Евросоюз, - подчеркнул президент России. - Зачем нам нужно, чтобы там что-то тряслось и дрожало? Это просто нелепо. Нет, ищут опять след России какой-то".

Путин особо подчеркнул, что Россия выступает в целом за стабильность, за сохранение территориальной целостности всех стран. "Но жизнь сложнее, чем какие-то постулаты, изложенные даже в известных нормах международного права, - посетовал он. - Мы это прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
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