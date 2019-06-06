Врио главы Липецкой области определился с кандидатами в сенаторы при победе на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня /ТАСС/. Кандидатами в сенаторы от врио Липецкой области Игоря Артамонова в случае его победы на предстоящих выборах главы региона станут экс-губернатор Олег Королев, заместитель главы региона Дмитрий Аверов и врио мэра Липецка Евгения Уваркина. Их кандидатуры Артамонов внесет в региональный избирком вместе с пакетом документов для регистрации на выборах губернатора, сообщил он ТАСС в интервью на Петербургском международном экономическом форуме.

Порядок формирования верхней палаты парламента предполагает, что вновь избранный губернатор будет выдвигать в Совет Федерации одного представителя из числа кандидатов, предварительно предложенных им на этапе подачи документов для участия в выборах.

"Королев, Аверов и Уваркина. Это действующий сенатор, мой заместитель и исполняющая обязанности мэра Липецка", - сказал Артамонов, отвечая на вопрос о трех возможных кандидатах в сенаторы от исполнительной власти региона.

В настоящее время сенатором от Липецкой области является экс-губернатор Олег Королев. Дмитрий Аверов занимает должность заместителя главы Липецкой области и курирует вопросы экономики, внешнеэкономической, инвестиционной деятельности. Евгения Уваркина с 1 апреля временно исполняет обязанности мэра Липецка и участвует в выборах главы города, которые состоятся 18 июня.

В четверг депутаты Липецкого областного совета на очередной сессии назначили выборы главы региона на 8 сентября. После публикации постановления сессии в Липецкой области стартует избирательная кампания. Врио главы региона Игорь Артамонов ранее заявил, что примет участие в выборах. Он написал заявление, по которому президиум политсовета Липецкого отделения "Единой России" в числе трех претендентов выдвинул и кандидатуру беспартийного Артамонова на предварительное голосование по определению кандидата на выборы губернатора. Как сообщили ТАСС в региональном отделении "Единой России", 14 июня на конференции будет принято решение, кто из трех кандидатов будет делегирован партией на выборы главы региона.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года принял досрочную отставку губернатора Липецкой области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы был назначен Игорь Артамонов, занимавший до этого должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка.