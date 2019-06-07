МИД РФ: правительство Венесуэлы и оппозиция встретятся в Осло на следующей неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией, как ожидается, пройдет в Осло на следующей неделе. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Насколько мы знаем, он [раунд] предстоит на следующей неделе. Но это вопрос не к нам, а к норвежским посредникам, - сказал он. - Мы четко знаем, что с их [венесуэльцев] стороны есть большая просьба, и она совершенно обоснована, для того чтобы эти контакты шли в максимально спокойной обстановке, без большого ажиотажа вокруг них. Мы полностью понимаем деликатность".

В Осло состоялось уже как минимум два раунда (16 и 29 мая) непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве норвежского правительства. МИД Норвегии по итогам прошедших на прошлой неделе контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.