В Госдуме назвали ограничения Booking.com при бронировании в Крыму незаконными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ограничения сервиса Booking.com на бронирование жилья в Крыму являются незаконными. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Как сообщила в пятницу пресс-служба комитета, парламентарий в ходе Петербургского международного экономического форума встретился с официальными представителями Booking.com: вице-президентом и управляющим директором по Европе, Ближнему Востоку и Африке Андреа Д`Амико и региональным директором по работе с партнерами в Восточной Европе, странах Балтии и Грузии Алексеем Матушкиным.

Как отметил Левин, пользователям при взаимодействии с онлайн-сервисами, предоставляющими возможность удаленной покупки туристических или иных услуг, "важно знать, что их права защищены законодательством, обеспечивающим реализацию их права на свободный выбор и гарантированное исполнение условий соглашений, совершенных посредством сети Интернет". С другой стороны, добавил он, такая поддержка выгодна и транснациональному бизнесу, поскольку это позволяет поднять уровень доверия к услуге.

Обсуждая ситуацию с отказом Booking.com работать на территории Крыма, депутат подчеркнул, что "вне зависимости от политических событий, пользователи сервиса не должны испытывать незаконных ограничений от компании, работающей на российском рынке". В качестве аргументирующего примера он привел картографические сервисы Google ("Гугл") и Apple ("Эппл"), которые отображают для отечественных пользователей Крым как часть России.

Со своей стороны представители Booking.com отметили "неуклонное следование компании законодательству той юрисдикции, в которой они ведут работу, в том числе соблюдение российского законодательства о персональных данных, а также то, что они осуществляют бронирование в Крыму, но исключительно если пользователь указывает деловую цель поездки", отмечает пресс-служба комитета.

В связи с этим Левин выразил надежду, что Booking.com "сможет найти возможность предоставления сервисов бронирования российским пользователям, желающим отдохнуть в Крыму", и подтвердил готовность продолжить диалог между компанией и думским комитетом по информационной политике.