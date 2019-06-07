Источник: врио губернатора Мурманской области Чибис пойдет на выборы от "Единой России"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис выдвинется на сентябрьские выборы главы региона от "Единой России". Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в партии.

"Андрей Чибис пойдет на выборы от "Единой России". Конференция по выдвижению кандидата пройдет в эту субботу в Мурманске, в работе конференции примет участие секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак", - проинформировал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее Турчак встречался с Чибисом, который первоначально планировал идти самовыдвиженцем.

По данным источника, ожидается, что в итоге большинство из намеревающихся принять участие в выборах временно исполняющих обязанности и действующих губернаторов, "несмотря на все прогнозы экспертов, идут [на выборы] от партии". Речь идет о главах 10 регионов, которые будут избираться на прямых выборах, и руководителях Крыма и Кабардино-Балкарии, которые избираются заксобраниями регионов, но тоже будут выдвигаться от "Единой России". Кандидаты партии будут выдвигаться на прямых выборах в Оренбургской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Вологодской, Мурманской областях, Республике Алтай, в Башкирии, Калмыкии и Ставропольском крае.

"В июне пройдут конференции по выдвижению, ожидается, что на следующей неделе пройдут конференции по выдвижению губернаторов [кандидатами] от "Единой России" в Волгоградской области, в Калмыкии, в Курской и Липецкой областях", - отметил источник, напомнив, что на прошедших выходных прошли конференции двух региональных отделений "Единой России" - в Оренбургской области и Ставропольском крае.

В единый день голосования 8 сентября предстоят выборы глав 18 субъектов РФ (в 16 - прямые выборы), заксобраний 13 регионов, депутатов 22 административных центров, глав трех административных центров и множество местных выборов, по итогам которых будут замещены более 38 тыс. мандатов. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.