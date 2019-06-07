Постпред РФ: сроки заседания совместной комиссии по атомной сделке согласовывает ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Дата созыва совместной комиссии для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы пока не определена, согласованием сроков занимаются координаторы от Европейского союза. Об этом заявил в интервью ТАСС постоянный представитель России при ЕС посол Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они [ЕС] работают над этим, могу точно сказать, что работают", - заверил дипломат.

Ситуация вокруг ядерной сделки осложнилась после того, как 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД, а в ноябре были восстановлены антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти. Под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT.

8 мая нынешнего года президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран принял решение частично приостановить выполнение ряда обязательств по СВПД. В частности, речь идет о двух пунктах этого плана, касающихся остановки на два месяца продажи имеющихся у Ирана обогащенного урана и тяжелой воды, а также прекращения модернизации реактора в Араке. Роухани добавил, что "у других участников СВПД есть 60 дней на выполнение их обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли [иранской] нефтью".