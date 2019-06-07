Путин призвал не противопоставлять сотрудничество РФ с КНР отношениям с другими странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет необходимости противопоставлять партнерство России с Китаем сотрудничеству с Западом.

"Дело то в чем: мы же не создаем с Китаем военных союзов, мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то. Мы работаем во благо себя самих и наших партнеров и не собираемся ничего ничем подменять или заменять", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, могут ли торгово-экономические отношения с КНР заменить России отношения с Западом.

Глава российского государства привел в пример отношения с Евросоюзом, которые всегда, по его словам, носили многоплановый характер. Он напомнил, что в свое время товарооборот с ЕС превышал $400 млрд. Путин указал на то, что объем взаимной торговли упал не по вине России. "Не мы же ввели эти ограничения, а он [товарооборот] почти в два раза упал, сейчас, правда, подтягивается к $300 млрд", - отметил Путин, подчеркнув, что здравый смысл берет верх и торговый оборот увеличивается.

Президент РФ также заявил, что Россия открыта для работы со всеми, в том числе и с США. "Там, правда, ничтожный товарооборот у нас: был 30 млрд, при [Бараке] Обаме упал до 20 млрд, а сейчас при Дональде Трампе вырос на 5 млрд, несмотря на то, что он уже по-моему 30 раз ввел различные ограничения", - уточнил Путин, заметив при этом, что нынешний американский лидер превзошел своих предшественников по количеству введенных против РФ ограничительных мер. - Тем не менее товарооборот подрос, а мы ничего никому не противопоставляем, мы готовы работать со всеми".

Вклад в мировую стабильность

Путин уверен, что сотрудничество Москвы и Пекина сейчас является важнейшим фактором мировой стабильности.

"Что касается мировых дел в целом, то сотрудничество России и Китая на мировой арене без всяких сомнений является важнейшим фактором стабильности в мировых делах", - сказал глава государства.

Российский лидер констатировал большой объем двустороннего взаимодействия РФ и КНР. Он напомнил, что страны собирались довести товарооборот до $100 млрд в год, но уже достигли $108 млрд. "Благодаря нашим совместным усилиям, позиции наших китайских друзей, в том числе председателя Си Цзиньпина, у нас структура товарооборота постоянно менялась в лучшую сторону", - отметил Путин, добавив, что наблюдается хорошая тенденция по диверсификации.

Президент РФ назвал энергетику "одной из крупнейших составляющих сотрудничества" с Китаем, но обратил внимание на тот факт, что при реализации энергетических проектов применяется множество технологий, загружаются смежные отрасли. "У нас очень хорошие перспективы в космосе, в авиастроении, сейчас уже переходит к практической реализации проект большого транспортного вертолета совместного, у нас очень хорошие перспективы в атомном машиностроении, в атомной энергетике", - перечислил глава российского государства.

"У нас такой глубины и широты отношений, как с Китаем, нет ни с одной страной мира на сегодняшней день, и мы действительно в полном смысле этого слова стратегические партнеры. Что особенно важно - это то, что с обеих сторон наблюдается стремление к обеспечению равноправного подхода к решению тех или иных проблем", - заключил Путин. Он уверен, что Москва и Пекин имеют "очень хорошие перспективы" дальнейшего развития отношений.