Минюст не зарегистрировал партию Навального

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минюст отказал в регистрации партии блогера Алексея Навального "Россия будущего", так как среди зарегистрированных партий уже есть одна с таким названием. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

"3 июня Минюстом России принято решение об отказе в государственной регистрации политической партии "Россия будущего" при создании. Указанное решение принято в связи с тем, что в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения о политической партии с таким же наименованием", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается на сайте Навального, в мае его сторонники предприняли девятую попытку зарегистрировать партию. По информации блогера, под названием "Россия будущего" была перерегистрирована Партия свободных граждан. Согласно информации на сайте Минюста, эта партия была зарегистрирована в 2012 году, ее возглавляет Александр Зорин.