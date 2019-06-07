Путин рассчитывает, что лидеры США и КНДР продвинутся в решении ядерной проблемы Пхеньяна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын возобновят контакты и продвинутся в решении ядерной проблемы КНДР. Об этом он сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Очень рассчитываю на то, что президенту Трампу и лидеру Северной Кореи удастся в ближайшее время все-таки возобновить контакт и продвинуть этот процесс дальше, - отметил Путин. - Мы будем этому всячески способствовать".

Российский лидер считает, что основная роль в решении проблемы ядерной программы КНДР должна быть отведена Пхеньяну и Вашингтону.

"Конечно, основная роль должна быть отведена тем странам, между которыми и идет основной спор - Соединенными Штатами и Северной Кореей", - подчеркнул глава государства.