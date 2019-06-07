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ПМЭФ-2019

Путин призвал искать компромиссы для мирового развития

Президент считает необходимым добиваться общих решений и вырабатывать единые правила

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал рецепт улучшения в глобальной экономике.

"Нужно, опираясь на компромиссы, добиваться общих решений, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права", - ответил глава государства на вопрос, что нужно поменять в международных экономических отношениях на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин подчеркнул, что приверженность аналогичному подходу демонстрирует и генеральных секретарь ООН Антонио Гуттериш.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГутерриш, АнтониуПМЭФ-2019
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