Путин призвал искать компромиссы для мирового развития

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал рецепт улучшения в глобальной экономике.

"Нужно, опираясь на компромиссы, добиваться общих решений, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права", - ответил глава государства на вопрос, что нужно поменять в международных экономических отношениях на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин подчеркнул, что приверженность аналогичному подходу демонстрирует и генеральных секретарь ООН Антонио Гуттериш.