Рябков заявил, что проведет переговоры с замгоссекретаря в Праге 12 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в пятницу подтвердил ТАСС, что проведет переговоры с заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге 12 июня.

"12 июня в Праге состоится раунд консультаций по стратегической стабильности с замгоссекретаря Томпсон, - сообщил дипломат. - В повестке дня все вопросы: от ситуации с Договором об СНВ до проблематики Договора о нераспространении ядерного оружия. Все наши вопросы американской стороне зададим".

Рябков также выразил надежду на то, что предстоящие переговоры станут началом определенного процесса, а не одноразовым мероприятием. "По крайней мере, на это нас настраивают наши руководители", - добавил он.

Последняя встреча в формате Рябков - Томпсон состоялась в Пекине в конце января этого года, то есть за пару дней до приостановки Вашингтоном своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он также заявил, что Россия не будет инициировать переговоры с американцами по стратегической стабильности, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.